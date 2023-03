Miami : Benoît Paire enfin de retour dans un tableau final de Masters 1000

Un revival pour Benoît Paire ? Pour l'heure, il est peut-être encore trop tôt pour affirmer une telle chose mais depuis quelques jours, l'Avignonnais retrouve de l'éclat avec un succès lors du Challenger de Puerto Vallarta au Mexique et une qualification pour le tableau final du Masters 1000 de Miami acquise cette nuit. Aujourd'hui 170e mondial et victime de dépression l'an dernier, Paire a réussi à sortir le Grec Thanasi Kokkinakis (96e mondial) au terme d'un match en trois sets (6-4, 4-6, 7-5) afin de se qualifier pour le tableau final du Masters 1000 de Miami.

Paire enfin de retour dans un Masters 1000

Absent d'un tel tournoi depuis l'Open du Canada l'été dernier, le Français est en train de retrouver la lumière petit à petit. Vainqueur de son premier top 100 depuis Denis Kulda à Montréal l'été dernier, Paire s'est montré très sérieux face au Grec, alors qu'il avait écarté le Néerlandais Gijs Brouwer (120e) au premier tour des qualifications. Visiblement de mieux en mieux dans sa tête, le Français a tout donné pour empocher son billet pour ce tournoi floridien. Accompagné par Tom Jomby, ex-sparring-partner de Venus Williams et devenu un soutien de Paire depuis le Challenger de Phoenix la semaine dernière, l'Avignonnais a tout donné face à Kokkinakis.

"Je n'avais rien pendant ces deux semaines, Benoît m'a proposé de l'accompagner et j'ai dit OK. Depuis que je suis avec lui, il se sent bien, il court bien. Il m'a dit qu'à Puerto Vallarta il était content de lui parce qu'il se battait sur tous les points et il a retrouvé cette envie surtout. Pour la confiance, cette qualif est incroyable", a d'ailleurs assuré Jomby, fier de voir Paire de nouveau victorieux sur le circuit ATP. Et le 170e mondial pourrait gagner très gros en cas de bon parcours dans le tableau final. En attendant d'y être, il s'est offert un bain de foule bien mérité sur le court n°5 du Hard Rock Stadium de Miami. Son succès face au Grec valait bien quelques selfies et des autographes.