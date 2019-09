Metz: Paire s’incline face à Bedene 

Battu par Aljaz Bedene (76e mondial) lors du dernier US Open, Benoit Paire (23e) s’est de nouveau incliné ce samedi en demi-finale du tournoi ATP 250 de Metz (4-6, 6-1, 6-2) en 1h33. Déception pour l'Avignonnais qui ne participera pas à sa quatrième finale cette saison après Lyon, Marrakech et Winston-Salem. Le Slovène affrontera en finale le vainqueur du duel 100% français entre Lucas Pouille et Jo-Wilfried Tsonga.

