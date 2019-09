Metz: Barrère renverse Hoang

Grégoire Barrère a remporté un match bien mal embarqué pour lui face à Antoine Hoang ce mercredi au 2e tour de l’Open de Moselle. Les deux Français se sont séparés après un duel en 3 sets accrochés (3-6, 7-6[6], 6-2) et 2h09 de jeu.

C’est Hoang qui s’est montré le plus entreprenant dans la première manche. Plus agressif et prenant la balle plus tôt, le 109e joueur mondial a imposé son rythme, notamment dans la diagonale de revers. Mais, mené un set et un break, son compatriote a enfin répondu à l’intensité adverse, arrachant un troisième acte au jeu décisif en sauvant une balle de match.

Entre la fin du tie-break et le début du 3e set, le 98e au classement ATP a remporté 12 points de suite et assuré un double break. Le natif de Hyères, assommé, ne s’en est pas remis. Barrère jouera en quarts de finale Richard Gasquet ou Benoît Paire, autre affrontement 100% tricolore du jour à Metz.