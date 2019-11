Masters: Zverev en demies, Nadal au tapis

Un peu plus tôt dans la journée, il avait fait sa part du travail en dominant le Grec Stefanos Tsitsipas en trois manches (6-7 [4], 6-4, 7-5), et n'avait plus son destin entre les mains. Rafael Nadal savait qu'il ne parviendrait à se qualifier pour les demi-finales du Masters qu'en comptant sur une victoire en soirée de Daniil Medvedev sur Alexander Zverev.

Seulement voilà, le dernier match du groupe Agassi a vu l'Allemand, numéro 7 mondial, triompher du Russe, 4e mondial, en deux manches (6-4, 7-6 [4]). Le cadet de la fratrie sera donc au rendez-vous du dernier carré. Les demi-finales opposeront donc samedi Stefanos Tsitsipas à Roger Federer, et Dominic Thiem à «Sascha» Zverev.