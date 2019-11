Masters NextGen: Sinner auréolé !

Jannik Sinner a conclu sa semaine milanaise par un triomphe en finale du Masters NextGen. Ce tournoi réunissant huit grands espoirs du tennis mondial a vu le local de l'étape dominer l'Australien Alex De Minaur ce samedi en finale, en trois manches (4-2, 4-1, 4-2). Le jeune Italien de 18 ans a concédé sa seule défaite lors de la phase de groupes face au Français Ugo Humbert en 4 sets.

Sinner succède au palmarès de ce tournoi juvénile à Chung Hyeon et Stefanos Tsitsipas.

It's a day we will never forget! @janniksin #NextGenATP | #SeeTheFuture pic.twitter.com/pg2uwHVuof