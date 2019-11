Masters: Nadal défait Tsitsipas... et attend la victoire de Medvedev

Rafael Nadal, s'il n'est plus maître de son destin dans ce Masters, a en tout cas rempli sa partie du contrat pour espérer rallier le dernier carré de ce tournoi des maîtres pour la première fois depuis 2015 (et la 6e fois de sa carrière).

L'Espagnol, assuré de finir l'année en tant que n°1 mondial pour la 5e fois de sa carrière (après 2008, 2010, 2013 et 2017), a su se défaite, non sans mal, du Grec Stefanos Tsitsipas, qui avait pourtant remporté ses 2 premiers matches contre Daniil Medvedev et Alexander Zverev sans concéder le moindre set. Nadal avait pourtant concédé le premier set au jeu décisif, comme lors de son succès contre Medvedev, avant de renverser la tendance et de s'imposer en 3 manches (6-7 [4], 6-4, 7-5), après presque 3h de jeu (2h54). Sans avoir concédé la moindre balle de break.

STAYIN’ ALIVE @RafaelNadal remains in contention for the last 4 after beating Tsitsipas 6-7 6-4 7-5!#NittoATPFinals pic.twitter.com/jsBvBHRGlP — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2019

Le Majorquin, qui a reçu son trophée de patron du circuit à l'issue de ce match, doit désormais attendre l'issue du dernier match comptant pour le Groupe André Agassi : Medvedev doit, pour faire les affaires de Nadal, l'emporter sur Zverev.

L'Allemand, tenant du titre, mène 4 victoires à 1 dans ses confrontations face au Russe, qui reste toutefois sur une victoire à Shanghai (6-4, 6-1).