Masters Indian Wells : Monfils enfin de retour, Humbert peut performer... le tableau des Bleus

Mercredi, le Masters 1000 d'Indian Wells débutera aux Etats-Unis et marquera le retour de la star française : Gael Monfils. Lui qui n'a pas joué depuis le 12 août dernier à Montréal est enfin de retour sur les terrains et sera directement dans le tableau principal grâce à son classement protégé. Il est redescendu à la 210ème place mondiale mais compte bien être de retour rapidement dans le top 100. Pour ce faire, il débutera son aventure contre Jordan Thompson. L'Australien est en forme et reste sur une victoire au Challenger de Rome (USA). Une première étape qui semble tout de même abordable avant d'être potentiellement opposé au Grec Stefanos Tsitsipas.

Rinderknech aura fort à faire, Halys et Humbert ont un coup à jouer

Arthur Rinderknech, demi-finaliste au Challenger de Pau, a enfin lancé sa saison grâce à des belles victoires contre Ugo Blanchet, Valentin Royer et Jan-Lennard Struff. En revanche, son début de tournée américaine s'annonce plus compliqué. Il affrontera au premier tour le jeune Tchèque Jirí Lehecka. En cas de victoire ce serait Andrey Rublev qui se dresserait sur sa route au tour suivant. De son côté, Ugo Humbert pourrait tirer son épingle du jeu. Finaliste à Pau et auteur d'un très beau retour depuis quelques semaines, il affrontera Bernabe Zapata Miralles qui n'a gagné, sur dur, qu'un seul de ses huit derniers matchs. En cas de victoire, il s'opposera au Canadien Denis Shapovalov. Pour nos autres bleus, Adrian Mannarino affrontera Dominic Thiem, Constant Lestienne défiera Emil Ruusuvuori, Grégoire Barrère sera opposé au local Jack Sock et Quentin Halys affrontera Michael Mmoh.