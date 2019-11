Masters - Djokovic  : « Thiem a été phénoménal »

Novak Djokovic s'est beaucoup agacé mardi soir contre Dominic Thiem à force de ne plus trouver de solutions pour faire vaciller le jeune Autrichien, injouable par moments. Beaucoup plus calme ensuite devant la presse malgré la défaite (6-7, 6-3, 7-6) à l'issue d'un affrontement mémorable sur le court de l'O2 Arena lors du Masters de Londres, le Serbe n'a pas hésité à chanter les louanges de son vainqueur du jour, sans même contester le succès du compagnon de Kristina Mladenovic alors que c'est le numéro 2 mondial et immense favori de ce Tournoi des Maîtres qui s'était retrouvé à trois points du match (4-1) dans le jeu décisif du dernier set.

Djokovic : « Il ne sera pas loin du titre »



« Je pense que Thiem méritait de gagner, analysait malgré tout Djokovic après-coup. Il a produit un tennis très courageux avec une intensité très élevée à chaque frappe. Il n’a jamais vraiment baissé de rythme. Je lui tire mon chapeau, car il a fait un grand match (...) S’il continue tout le tournoi de cette manière, il ne sera pas loin du titre. C’était incroyable. J’ai déjà joué contre lui auparavant, je connais sa façon de jouer, mais ce qu’il a fait ce soir (mardi) est quelque chose qui sort de l’ordinaire. Vous pouvez jouer à un niveau élevé, mais aujourd’hui, il a été phénoménal. » Au point d'en faire presque perdre son latin au « Djoker », quelque peu déboussolé au moment de se pencher sur sa prestation personnelle. « Me concernant, c’est difficile de me juger car je ne pense pas avoir eu trop de matchs de ce style cette année avec un adversaire à ce niveau. »