Masters : Deux sur deux pour Mahut et Herbert

C’est bon pour Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert. Les Français ont fait ce qu’il fallait pour se qualifier en demi-finales du Masters, en décrochant mercredi leur deuxième victoire en deux matches face aux Allemands Kevin Krawietz et Andreas Mies (7-5, 7-6) après leur succès initial de lundi devant Juan Sebastian Cabal et Robert Farah (6-3, 7-5). S’ils avaient réussi le break à 2-1 dans le premier set, les deux compères ont ensuite concédé leur service à 5-3, avant de conclure finalement à 6-5 et s’éviter ainsi le tie-break.



Dans la deuxième manche, Mahut et « P2H » ont d’abord assez vite couru derrière le score, lâchant le premier jeu sur leur service. Revenant à 4-4 sur la mise en jeu adverse, ils ont … La belle histoire continue donc pour les deux Français, en crise de couple il y a six mois quand Herbert avait lâché son pote pour Roland-Garros puis Wimbledon, où il avait tenté une infidélité avec Andy Murray (peine perdue, puisque Mahut avait failli gagner une finale d’anthologie avec Edouard Roger-Vasselin, face à Cabal et Farah). Vainqueurs à Bercy il y a 10 jours, Mahut et Herbert ont relancé la machine au meilleur des moments, pour ce Masters et en vue aussi de la Coupe Davis la semaine prochaine.