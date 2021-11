Masters ATP : Mahut et Herbert disputeront les demi-finales du double

Mahut et Herbert étaient qualifiés avant de jouer

MASTERS DOUBLE 2021

Du 14 au 21 novembre à Turin

Groupe rouge



Lundi 15 novembre 2021

Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA, n°3)

Mercredi 17 novembre 2021

Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA, n°3)

Vendredi 19 novembre 2021

Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA, n°3) battent Jamie Murray/Bruno Soares (GBR/BRE, n°7) : 6-3, 7-6 (5)

Déjà parvenus dans le dernier carré en 2018 (ils s'étaient alors inclinés en finale face aux Américain Mike Bryan et Jack Sock) et en 2019, année de leur unique titre dans ce Tournoi des Maîtres, acquis aux dépens du Sud-Africain Raven Klaasen et du Néo-Zélandais Michael Venus,, qui ont terminé premiers du groupe vert, avec deux victoires et une défaite. Depuis que dans l'autre groupe, le rouge, les intouchables Rajeev Ram et Joe Salisbury avaient poursuivi leur carton plein en s'imposant au super tie-break (7-5, 2-6, 11-9) face aux Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah, le Britannique et l'Américain remportant ainsi leur troisième succès en trois matchs,Même déjà qualifiés avant de se présenter sur le court et certains de terminer à la deuxième place du groupe, l'Angevin et l'Alsacien tenaient néanmoins à s'imposer, d'autant qu'ils restaient sur une défaite deux jours plus tôt contre Ram et Salisbury. Ils y sont parvenus en disposant de leurs adversaires du jour en deux sets (6-3, 7-6), dont le second remporté au jeu décisif (7-5). Un deuxième succès (pour une seule défaite) très bon pour le moral avant d'éventuellement valider samedi un billet pour une troisième finale au Masters.Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL, n°5) : 1 victoire, 2 défaites, 3 sets gagnés, 4 sets perdusJamie Murray/Bruno Soares (GBR/BRE, n°7) : 0 victoire, 3 défaites, 0 set gagné, 6 sets perdusbattent Jamie Murray/Bruno Soares (GBR/BRE, n°7) : 6-1, 7-6 (5)battent Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL, n°5) : 7-6 (1), 6-4battent Jamie Murray/Bruno Soares (GBR/BRE, n°7) : 6-2, 6-4battent: 6-7 (7), 6-0, 13-11battent Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL, n°5) : 7-5, 2-6, 11-9