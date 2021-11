Masters 1000 de Paris: "Ceux qui ne sont pas vaccinés, je n'en ai rien à foutre", assène Paire

"Il n'y a plus de quarantaine à Melbourne si on est vacciné. Moi, ceux qui ne sont pas vaccinés, je n'en ai rien à foutre. Franchement, s’ils ne jouent pas, tant mieux pour moi", a-t-il asséné après sa défaite au premier tour du Masters 1000 de Paris face à l'Espagnol Pablo Carreño (6-3, 6-4). "Si les mecs ne veulent pas se faire vacciner et ne veulent pas jouer l'Open d'Australie, tant mieux. À la limite, s'il n'y a que moi qui y vais, je suis très content. Moi, je suis motivé pour faire une très bonne saison l'année prochaine", a-t-il ajouté. "S'il y en a qui ont peur de se faire vacciner, qu’ils ne se fassent pas vacciner et puis qu'ils restent en Europe", a-t-il encore affirmé, en référence notamment au N.1 mondial Novak Djokovic, réticent au vaccin.

"Moi, je veux jouer à fond l'année prochaine. Je suis vacciné, je suis prêt à faire de grands résultats l'année prochaine. Les autres, je m'en fous. Ceux qui ne sont pas vaccinés, ce n'est pas mon problème. Je sais que je suis prêt à faire un très bon 2022", a-t-il conclu. A trois mois de l'Open d'Australie (17-30 janvier), les autorités australiennes ont répété l'impérieuse nécessité d'être vacciné pour y participer. Djokovic, neuf fois lauréat à Melbourne, a dit dimanche à Paris qu'il attendait une annonce officielle de la Fédération australienne (Tennis Australia), organisatrice de cette première levée du Grand Chelem 2022, pour prendre sa décision d'aller ou non défendre son titre.

Rolex Paris Masters - Paire éliminé au premier tour :