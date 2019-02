Marseille: Paire, ça part bien

Ce n'était bien sûr "que" Simone Bolelli - le vétéran italien (33 ans), issu des qualifications, pointe aujourd'hui au 136e rang mondial et jouait son premier match de 2019 dans un tournoi principal - mais Benoît Paire, qui restait sur une élimination dès le premier tour à Rotterdam face au futur finaliste Stan Wawrinka, saura sans doute s'en satisfaire : l'Avignonnais s'impose en 2 sets et 1h22 (6-4, 7-6 [1]) pour son entrée en lice à l'Open 13 Provence de Marseille. Paire affrontera au prochain tour le Belge David Goffin, tête de série n°3.

