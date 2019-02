Marseille: Goffin trop fort pour Paire

David Goffin a pris le meilleur sur Benoît Paire, ce jeudi soir, au 2e tour du tournoi de Marseille. L'Avignonnais s'est incliné en deux sets (6-2, 6-3) dans une rencontre qui aura offert quelques points spectaculaires.

Quant au Belge, qui découvre la vie sans entraîneur alors qu'il s'est récemment séparé de Thierry Van Cleemput, il sera opposé en quarts de finale à un autre Français, Gilles Simon.

You know it's good when @David__Goffin roars! #Open13Provence pic.twitter.com/jQveG5bCYH