Le tableau final de l’Open 13 Provence commence ce lundi à Marseille avec notamment une confrontation franco-française au premier tour, programmée en début de soirée entre Antoine Hoang (présent sur invitation) et Gilles Simon (tête de série numéro 6). Un peu plus tôt, le dernier tour des qualifications verra, à partir de midi, les Tricolores Maxime Janvier, Grégoire Barrere et Constant Lestienne, respectivement opposés à Simone Bolelli, Egor Gerasimov et Sergiy Stakhovsky.