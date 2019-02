Grégoire Barrere a perdu le duel des lucky-losers qui l'opposait à Sergiy Stakhovsky (6-3, 6-4) ce jeudi soir, au 2e tour de l'Open 13 de Marseille.

L'Ukrainien se hisse ainsi en quarts de finale, où il retrouvera la tête de série n°1 du tournoi, Stefanos Tsitsipas.

And the last player to qualify for #quarterfinals is.... @Stako_tennis after his victory 6-3 / 6-4 vs @GregBarrere pic.twitter.com/IBXRGb1ahK