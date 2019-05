Lyon: Moutet gagne un match fou

Corentin Moutet a mis à profit sa wild-card au tournoi de Lyon en franchissant le 1er tour aux dépens du 58e joueur, Reilly Opelka (6-3, 2-6, 7-6 [10]).

Le jeune Français (20 ans, 117e) a sauvé deux balles de match dans le tie-break du troisième set, et sur l'une d'elles, son adversaire pensait avoir gagné après une annonce du juge de ligne, finalement déjugé par l'arbitre de chaise.

DRAMA in Lyon



Opelka thinks he's won it, but minutes later Moutet closes out an epic tiebreak... #OpenParc pic.twitter.com/DZQgaXOQDA