Taylor Fritz ne s'arrête plus. Tombeur de Richard Gasquet au tour précédent, l'Américain a renversé ce jeudi Roberto Bautista-Agut lors des quarts de finale de l'ATP de Lyon. Fritz, 46e joueur mondial, avait cédé la première manche à la tête de série numéro 2 du tournoi (7-6 [6]) mais il s'est finalement imposé en trois sets et après plus de deux heures (6-7 [6], 6-3, 6-4). En demi-finale, Fritz affrontera le vainqueur du match qui oppose Benoît Paire à Denis Shapovalov.