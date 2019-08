Los Cabos: Schwartzman domine Fritz en finale

Diego Schwartzman a remporté dans la nuit de samedi à dimanche son premier titre de la saison, au Mexique, sur les courts de Los Cabos.

L'Argentin a triomphé en finale de l'Américain Taylor Fritz, en deux manches (7-6 (3), 6-3).

Schwartzman, 27e mondial, s'offre ainsi son premier tournoi sur dur, après avoir été sacré deux fois sur terre battue (Istanbul, Rio de Janeiro).

Diego en fuego! @dieschwartzman wins his first hard court title at Los Cabos with a 7-6(6) 6-3 triumph over Taylor Fritz. #ATC2019 pic.twitter.com/gCrIlRIHSg