Laver Cup: Le reste du monde prend l’avantage

A la faveur de la victoire de Taylor Fritz sur Dominic Thiem, ce dimanche, et alors que la paire américaine Jack Sock-John Isner venait de dominer les Roger Federer et Stefanos Tsitsipas, le reste du monde a pris le dessus sur l’Europe à Genève lors de la troisième et dernière journée de la Laver Cup.

Fritz a battu l’Autrichien au super tie-break (7-5, 6-7, 10-5), permettant ainsi aux siens de mener désormais les débats sur le score de 11-7.

Les Européens n’ont plus droit à l’erreur dorénavant alors que Roger Federer doit en découdre avec John Isner et qu’Alexander Zverev conclura le week-end devant Milos Raonic.