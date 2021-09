Laver Cup : Le programme de vendredi

LAVER CUP 2021

Du 24 au 26 septembre au TD Garden de Boston (programme en heure française)



MONDE - EUROPE : 0-0

Vendredi 24 septembre

A partir de 19h00

Casper Ruud (NOR) - Reilly Opelka (USA)

Matteo Berrettini (ITA) - Felix Auger-Aliassime (CAN)

A partir de 1h00

Andrey Rublev (RUS) - Diego Schwartzman (ARG)

Alexander Zverev/Matteo Berrettini (ALL-ITA) - John Isner - Denis Shapovalov (USA-CAN)



Samedi 25 septembre

A partir de 19h00

Deux simples

A partir de 1h00

Un simple puis un double



Dimanche 26 septembre

A partir de 19h00

Un double puis un simple

A partir de 1h00

Deux simples



>>> Chaque victoire remportée le vendredi rapporte 1 point, le samedi 2 points et le dimanche 3 points. La première équipe à 13 points gagne la Laver Cup.



Equipe Europe : Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Matteo Berrettini, Casper Ruud

Equipe Monde : Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Diego Schwartzman, Reilly Opelka, John Isner, Nick Kyrgios