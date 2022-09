Laver Cup : Auger-Aliassime et Sock viennent à bout du duo Berrettini-Murray

Three points banked.

Le suspense reste entier à Londres ! Alors que l’équipe européenne pouvait faire un pas vers le titre à l’occasion du double ouvrant la dernière journée de compétition, l’incertitude est plus grande que jamais. En effet, Félix Auger-Aliassime et Jack Sock ont fait le nécessaire à l’occasion de leur duel face à Matteo Berrettini et Andy Murray. L’Italien et le Britannique ont démarré tambour battant avec le break dès le troisième jeu sans être inquiété sur leur mise en jeu dans la suite du premier set. Un ascendant qui a été confirmé par un deuxième break avant un jeu blanc offrant à l’Europe cette manche inaugurale. Pris de vitesse, Félix Auger-Aliassime et Jack Sock ont relevé la tête et pris immédiatement les commandes pour mener trois jeux à rien dans ce deuxième set. La paire nord-américaine a toutefois tremblé quand Matteo Berrettini et Andy Murray ont eu deux balles pour effacer ce jeu de service de retard, sans toutefois parvenir à les convertir. Dans la foulée, à sa deuxième balle de set, la paire représentant l’équipe Monde est allée chercher un « match tiebreak ». La tension est alors montée d’un cran sur le court installé au cœur de l’O2 Arena avec les deux équipes qui se sont rendu coup pour coup. La première balle de match a été la bonne pour Félix Auger-Aliassime et Jack Sock (2-6, 6-3, 10-8 en 1h37’). Un succès qui rapproche l’équipe du reste du monde à un point de l’Europe avant l’entrée en piste de Novak Djokovic face à Félix Auger-Aliassime.