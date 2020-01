La "nouvelle motivation" de Tsonga

En raison de l’ATP Cup, une nouvelle compétition par équipes dont la première édition, qui réunit notamment le numéro un mondial (Rafael Nadal) et son dauphin (Novak Djokovic), se déroule actuellement en Australie, mais aussi des absences d’Andy Murray et Richard Gasquet (blessés) et de Roger Federer (raisons familiales), le tournoi de Doha est privé de tous ses anciens vainqueurs, sauf un : Jo-Wilfried Tsonga, lauréat en 2012.Tête de série numéro 3 derrière Stan Wawrinka et Andrey Rublev, le Manceau, va commencer l’épreuve qatarie avec un premier affrontement face au jeune Serbe Miomir Kecmanovic (20 ans, 62mondial), et tenter de poursuivre sa remontée au classement. Car après une année 2018 cauchemardesque, marquée par une opération du genou gauche, il a dû batailler pour retrouver le Top 30. Ce qu’il est finalement parvenu à faire, passant en 2019 de la 239à la 29place mondiale. De quoi être nommé dans la catégorie du "comeback" de l’année aux derniers ATP Awards.



Finalement devancé par Andy Murray, qui a lui gagné 378 places la saison dernière, Tsonga, s’il estime, malgré deux titres glanés à Montpellier et Metz, avoir réalisé "la pire année de (sa) carrière", mesure tout de même le chemin parcouru. Et ne regrette pas d’être redescendu sur le circuit Challenger pour la première fois depuis 2007. Car c’est en atteignant les quarts de finale au tournoi de Bordeaux-Primrose qu’il a pu retrouver le Top 100. Mais pas que. "Jouer des tournois Challenger m’a aidé à trouver les raisons qui ont fait que je rejoue au tennis, avoue-t-il pour l'ATP. Les conditions sont toujours plus difficiles, il y a toujours un combat."



Virtuellement tête de série pour l’Open d’Australie, comme les 32 premiers joueurs du classement ATP, Tsonga (30e mondial), rêve encore de briller à Melbourne. C’est le dernier tournoi du Grand Chelem où il a réussi à atteindre les quarts de finale, en 2017, et, surtout, le seul où il a disputé une finale, perdue contre Djokovic, en 2008. Mais peut-il encore réaliser un tel parcours, à 34 ans ? Il affirme en tout cas avoir aujourd’hui "une nouvelle motivation", comme il le confiait le mois dernier après avoir remporté l’Open de Caen. "Je joue pour rendre mon fils fier de son papa, je joue pour l’amour du jeu, je joue pour tous les gens qui m’ont donné pendant toutes ces années. Pour moi, c’est une nouvelle motivation, mais une motivation qui compte et qui est très saine."

Since my injury last year, I’ve worked a lot to come back at my best level ...

Very happy and proud of this nomination !

Thank you all for your great support everyday, it means a lot to me !

Let’s do it even better in #2020 ! #ATPTour #ATPAwards #TsongaTeam pic.twitter.com/2TvgTDNpPQ