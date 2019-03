Kyrgios sait ce qu'il a à faire

A 23 ans, Nick Kyrgios a peut-être eu un déclic du côté d’Acapulco. Ce dimanche, l’Australien y a conclu une semaine faste qui l’a vu s’offrir trois top 10 et deux top 3 (Nadal, n°2 ; Zverev, n°3 ; Isner, n°9), plus un Wawrinka triple vainqueur en Grand Chelem. Cela pour décrocher aux dépens d’Alexander Zverev en finale son cinquième titre ATP – le premier depuis son succès à Brisbane en janvier 2018. Lundi, l’intéressé sera 31e mondial, soit une progression de 41 rangs au classement ATP. La promesse d’un nouveau départ ?

"Gagner un tournoi comme ça, ça me donne confiance. Je suis passé par des moments vraiment difficiles, souffle en conférence de presse l’enfant terrible du tennis océanien, qui maintes fois a provoqué les sifflets du public mexicain sur la semaine écoulée. J'ai vraiment été mal mentalement et le fait de m'en sortir en gagnant contre des joueurs comme Rafa ou Zverev, c'est énorme... Cette victoire me fait du bien, mais ce n'est qu'un début. Si je veux être encore meilleur, il va falloir que je travaille beaucoup plus."

Parfaitement lucide sur son cas, Nick Kyrgios a ciblé son point faible: son indiscipline. Un talon d’Achille qui ne l’a pourtant pas empêché de performer ici à Acapulco. "Aujourd'hui, j'ai fait du jet-ski à 17h30 (pour une finale à 21h, heure locale). Ce n'est pas le genre de choses que fait un top 10, avoue-t-il. Je peux avoir le jeu d’un top 10, mais ce que je fais hors du court, ce n’est pas digne d’un top 10. Le travail que je fournis n'est pas celui d'un top 10. Des joueurs comme Sasha (Zverev), Novak (Djokovic) et Rafa (Nadal) font ce qu'il faut tous les joueurs pour ça, pas moi. Peut-être que je vais commencer à le faire." Wait and see…