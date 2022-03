Indian Wells : Quatrième demie pour Rublev

Too strong today 💪@AndreyRublev97 extends his winning streak to 13 with a 7-5 6-2 victory over Dimitrov to reach the semi-finals!#IndianWells pic.twitter.com/1Ic2SOvITC

INDIAN WELLS (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 841 344€)

Demi-finales

Quarts de finale

Quatrième demi-finale de la saison pour Andrey Rublev cette saison ! A part à l'Open d'Australie (défaite au troisième tour contre Marin Cilic), le Russe a atteint au minimum le dernier carré de tous les tournois auxquels il a participé en 2022. Après Rotterdam (demies), Marseille (victoire) et Dubaï (victoire), c'est à Indian Wells que le n°7 mondial se retrouve à une marche de la finale.Le Russe a été le premier à breaker dans cette rencontre, à 2-2 dans le premier set, mais au moment de servir pour le gain de la manche à 5-4, le Bulgare s'est soudainement réveillé pour débreaker blanc (5-5). Cependant, Dimitrov n'a pas confirmé et a de nouveau perdu son service sur le jeu suivant, et Rublev a conclu sur sa quatrième balle de set. Dans la deuxième manche, la différence s'est avérée encore plus importante entre les deux joueurs, avec deux breaks en faveur du n°7 mondial pour mener 5-1. Rublev a manqué une première balle de match à 5-1, puis a sauvé une balle de 5-3 sur son service, mais il a finalement réussi à l'emporter sur sa deuxième balle de match. Voilà donc une première demi-finale à Indian Wells pour le Russe, qui aura un gros coup à jouer, face à Taylor Fritz (2-2 dans les confrontations) ou Miomir Kecmanovic (1-0 pour Rublev).Alcaraz (ESP, n°19) - Nadal (ESP, n°4)Kecmanovic (SER) ou Fritz (USA, n°20) - Rublev (RUS, n°7)bat Norrie (GBR, n°12) : 6-4, 6-3bat Kyrgios (AUS, WC) : 7-6 (0), 5-7, 6-4Kecmanovic (SER) - Fritz (USA, n°20)bat Dimitrov (BUL, n°33) : 7-5, 6-2