Indian Wells : Nadal écarte Alcaraz et se hisse en finale

Nadal à l’expérience

INDIAN WELLS (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 841 344€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Rafael Nadal sera au rendez-vous de la finale d’Indian Wells.. Il ne s’est toutefois pas baladé devant le jeune prodige, qui voulait confirmer ses progrès entrevus ces derniers mois. Balayé par son aîné l’an dernier à Madrid, où il n’a pu inscrire que trois jeux, Alcaraz a cédé (6-4, 4-6, 6-3) dans cette demi-finale après 3h12’ de jeu. Un combat titanesque qui ne pouvait pas mieux débuter pour lui, auteur du premier break dès le jeu inaugural.Mais voilà, le « Taureau de Manacor » est monté en puissance et a su effacer ce désavantage avant que les deux hommes concèdent chacun un nouveau break. La cinquième balle de set a été la bonne pour Nadal, au terme du dixième jeu, mais ce dernier n’a pas su contenir la fougue de son homologue de 18 ans dans le second set. Dans des conditions très venteuses, Alcaraz a dominé la seconde moitié d’une manche décousue, laquelle a vu les deux hommes s’échanger cinq breaks à partir de 2-2. Trois pour le protégé de Juan Carlos Ferrero, qui a su soigner sa mise en jeu à 5-4 pour forcer Nadal à disputer une manche décisive.Les acteurs ont alors retrouvé leur efficacité au service et c’est bien le plus expérimenté qui a fait parler tout son vécu. Auteur notamment de plusieurs volées rageuses dans des moments décisifs, dont une lui permettant de signer l’unique break de cette troisième manche pour servir pour le match, la légende aux 21 titres du Grand Chelem a trouvé les ressources pour étouffer son compatriote.. Quatre également comme son nombre de victoires finales à Indian Wells s’il parvient à dominer l’Américain. Ce qui en ferait son 92eme titre en carrière, à bientôt 36 ans.Nadal (ESP, n°4) - Fritz (USA, n°20)bat Alcaraz (ESP, n°19) : 6-4, 4-6, 6-3bat Rublev (RUS, n°7) : 7-5, 6-4bat Norrie (GBR, n°12) : 6-4, 6-3bat Kyrgios (AUS, WC) : 7-6 (0), 5-7, 6-4bat Kecmanovic (SER) : 7-6 (5), 3-6, 6-1bat Dimitrov (BUL, n°33) : 7-5, 6-2