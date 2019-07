Hambourg: Gasquet rejoint Chardy en 8e

Il y a aura, c'est une certitude, un Français en quarts de finale du tournoi de Hambourg : Richard Gasquet a en effet rejoint Jérémy Chardy en 8e de finale ce mardi grâce à sa victoire sur Nagal.

Une seule lettre qui change tout, puisque le 8e joueur français n'a pas créé l'exploit inédit, en ce qui le concerne, de dominer Rafael Nadal sur la terre battue allemande. Le Majorquin n'est pas engagé en tournoi cette semaine et Gasquet n'a dominé "que" Sumit Nagal (21 ans) en 2 sets sans soucis (6-2, 7-6 [2]) et 1h29 de jeu. Gasquet, dont le bilan face à Nadal reste vierge de toute victoire sur le circuit - 16 défaites en 16 confrontations ! -, passe l'obstacle de ce qualifié indien, classé 207e joueur mondial et issue des qualifications.