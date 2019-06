Halle: Zverev écarte Haase

Chez lui en Allemagne, Alexander Zverev a évité le piège Robin Haase. Au premier tour à Halle, le 5e mondial s'est imposé en deux manches face au Néerlandais, classé 66e à l'ATP (6-4, 7-5). Comme Karen Khachanov, Zverev s'est rassuré puisqu'il avait été défait d'entrée à Stuttgart contre le fantasque Dustin Brown.

Le dernier quart-de-finaliste à Roland-Garros sera opposé lors du second tour à l'Américain Steve Johnson, tombeur de Philipp Kohlschreiber ce lundi.

Super start from Sascha



The No. 2 seed defeats Haase 6-4, 7-5 to make the @ATPHalle 2R



: @TennisTV | #NoventiOpen19 pic.twitter.com/PMnMEkuq2L