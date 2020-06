Gasquet troisième Français de l'UTS

Après le Belge David Goffin (29 ans, 10eme), le Canadien Félix Auger-Aliassime (19 ans, 20eme), les Français Benoît Paire (30 ans, 22eme) et Lucas Pouille (26 ans, 58eme), l’Australien Alexei Popyrin (20 ans, 103eme) et l’Allemand Dustin Brown (35 ans, 239eme), c’est un troisième Français, Richard Gasquet qui rejoint l’Ultimate Tennis Showdown. Le joueur français de bientôt 34 ans (il les fêtera le 18 juin), classé 50eme à l’ATP, participera au tournoi organisé par Patrick Mouratoglou à Sophia-Antipolis (près de Nice) à partir du 13 juin. Rappelons que ce tournoi se déroulera sur cinq week-ends consécutifs, pour un total de 50 matchs, dans des conditions sanitaires très strictes (huis clos, une balle par joueur, pas de croisement au changement de côté, gants pour les ramasseurs de balles…) et dans un format qui sera dévoilé prochainement.

Encore trois noms à dévoiler

« L’UTS va durer toute la saison, et pour plusieurs années. Les joueurs gagneront des points, de l’argent, et il y aura un champion. Des matchs de l’UTS pourront se dérouler aux Etats-Unis, en Australie ou en Asie dès que la situation sanitaire le permettra », expliquait Mouratoglou à Tennis Majors lors de l’annonce du lancement de ce nouveau tournoi. Suite au forfait de Fabio Fognini, qui va se faire opérer des chevilles, il reste encore trois joueurs à dévoiler.