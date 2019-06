Federer-Tsonga, joli choc à Halle

On l'avait quitté pas trop fâché, satisfait de son retour à Roland-Garros, malgré sa défaite en demi-finale contre Rafael Nadal. Un peu moins de deux semaines plus tard, Roger Federer a lancé à Halle sa saison sur gazon, une période très importante pour son année. "La pression est très élevée pour moi, avait avoué le Suisse avant le tournoi. La saison sur gazon est extrêmement courte. Je ne peux rien faire d'autre que penser point par point."

Federer savait en plus qu'il devait se méfier de son premier adversaire, l'Australien John Millman, son bourreau en huitièmes de finale de l'US Open l'an dernier. Il a réussi à s'imposer plutôt facilement en 1h17, bien aidé par le tie-break complètement manqué de son adversaire après un premier set sans balle de break. "Rodger" a quelque peu accéléré dans le deuxième acte (7-6 [1], 6-3) en se montrant plutôt efficace au service (12 aces sur ses 28 coups gagnants), malgré un manque de rythme qui s'est ressenti dans l'échange (33 fautes directes).

Federer se qualifie ainsi pour le 2e tour d'un tournoi qu'il dispute pour la 17e fois. Il ne sera pas trop dépaysé par l'identité de son prochain adversaire, qui sera Jo-Wilfried Tsonga. Le Manceau a de son côté dominé Benoît Paire dans un duel 100% français où le meilleur spécialiste de la surface s'est imposé (6-4, 7-5). Paire, qui n'avait plus joué depuis Roland-Garros, n'est pas un grand fan de gazon, même s'il s'était procuré deux balles de match ici-même l'an passé contre... Federer. Sur ce match, Tsonga a montré un niveau de jeu intéressant et on se rappelle qu'il a déjà battu Federer dans le jardin béni de Wimbledon, en 2011. Pas un cadeau pour les deux joueurs, ce tirage au sort.

A first grass-court win of 2019 for @rogerfederer



He defeats John Millman 7-6(1) 6-3 and will face Tsonga in round two in Halle#NoventiOpen pic.twitter.com/i0Zjhea9Po