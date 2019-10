Federer: "Rafa ne m’a pas invité"

Roger Federer débute "son" tournoi de Bâle face à l’Allemand Peter Gojowczyk, 112e mondial, lundi soir, et vise un dixième titre, le troisième de rang, dans sa ville natale.

Et le Suisse a été interrogé sur le mariage de Rafael Nadal, qui a convolé en justes noces avec Maria Francisca Perello samedi à Majorque.

"Rafa ne m’a pas invité à son mariage et je ne m’y attendais pas non plus. Je l’ai félicité mais je n’attendais pas de réponse, car il a, je l’espère, mieux à faire, comme faire la fête. J’ai hâte de le voir pour lui demander comment ça s’est passé", a-t-il répondu, rapporte Blick.