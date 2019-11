Federer: "Physiquement, je suis au top"

Recordman des victoires au Masters, Roger Federer vise un septième sacre à Londres, un trophée qu’il n’a plus remporté depuis 2011.

Un Suisse qui se sent "super bien", comme il l’a confié vendredi à l'O2 Arena: "La petite coupure après Bâle m’a fait du bien. Physiquement, je suis au top. En plus, les balles sont les mêmes qu’à Bâle et je trouve la surface très agréable."

Et l’ancien numéro un mondial a bien conscience qu'"avec Djokovic dans le groupe, il faudra battre Dominic Thiem d’entrée pour s’enlever de la pression. Je vais devoir sortir à fond des starting-blocks parce que Dominic n’est pas un premier adversaire logique. À Bâle, en Grand Chelem ou partout ailleurs, tu commences normalement contre un 50e mondial, pas contre un Top 5."

Les groupes:

Groupe Andre Agassi

Rafael Nadal (1)

Daniil Medvedev (4)

Stefanos Tsitsipas (6)

Alexander Zverev (7)

Groupe Björn Borg

Novak Djokovic (2)

Roger Federer (3)

Dominic Thiem (5)

Matteo Berrettini (8)