Federer, Madrid avant Roland ?

"Je veux le savoir tôt, afin de pouvoir me préparer de la meilleure façon possible. Mais j'ai une idée de ce à quoi cela pourrait ressembler. C’est un casse-tête à mettre en place, et nous devons donc tout discuter de manière précise." En décembre dernier, Roger Federer, dans un entretien accordé à la chaîne suisse SRF, avait fait part de sa volonté de rejouer sur terre battue. Et, surtout, de préparer très en amont ce grand retour.

"La présence de Roger rend cette édition spéciale" Manolo Santana, président d'honneur du tournoi.

Mercredi, à un peu plus de 70 jours du début du tournoi de Madrid, l’organisation de l’épreuve espagnole a confirmé la venue du Suisse, plus vu sur la surface ocre en match officiel depuis son élimination en huitièmes de finale du tournoi de Rome par Dominic Thiem en mai 2016. "La présence de Roger rend cette édition spéciale, a déclaré Manolo Santana, président d'honneur du tournoi. Peu importe qu’il ait 37 ans, il garde cette classe incontestable, ce talent inné qui en a fait l’un des meilleurs de tous les temps. Pouvoir profiter encore une fois de son tennis est un événement à ne pas manquer pour tous les amateurs de sport. "

On imagine effectivement que les spectateurs vont se presser pour revoir l’ancien numéro un mondial à Madrid, où il s’est imposé à trois reprises, en 2006, alors que l’épreuve se disputait encore sur dur, puis en 2009 et en 2012, cette fois sur terre, mais également perdu deux finales, en 2007 contre Nalbandian puis en 2010 face à Nadal, qu’il avait battu l’année précédente. Une participation qui signifie aussi que «Rodgeur» devrait ensuite enchaîner avec Roland-Garros, où il n’a plus mis les pieds depuis 2015. Et là aussi, les places risquent d'être chères…