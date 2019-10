Federer, comme à la maison

A cet âge-là, 20 ans à peine, Roger Federer figurait déjà en finale du tournoi de Bâle, pour deux revers enregistrés consécutivement en 2000 et 2001. C’est dire si Alex De Minaur n’a pas à rougir de sa performance ici en Suisse, lui qui affiche déjà trois titres ATP à son palmarès – tous conquis cette année à Sydney, Atlanta et Zhuhai – et a subi ce dimanche la loi du maître des lieux. Un "Rodgeur" ainsi sacré pour la dixième fois de sa carrière dans sa ville de naissance.

Du haut de ses 38 ans, Federer s’offre là une deuxième "decima" sur le circuit principal, quatre mois après en avoir fait de même sur le gazon de Halle. Absent de l’édition 2016 de son tournoi domestique, le Bâlois reste sur cinq triomphes consécutifs devant son public, pour 24 victoires d’affilée si l’on excepte le forfait de Stan Wawrinka cette semaine au stade des quarts de finale. "Jamais je n’aurais pensé m’imposer dix fois ici à Bâle… Déjà une fois, ça me semblait difficile alors dix, c’est extraordinaire", dixit l’homme aux 20 titres du Grand Chelem, ému aux larmes lors de la cérémonie protocolaire.

Et de donner rendez-vous à ses supporters sur ce même court l’an prochain. Alex de Minaur, alors, viendra peut-être le titiller encore – chose que le jeune et talentueux australien n’a pas su faire aujourd’hui face à une référence qu’il croisait pour la toute première fois. "Un honneur et une fierté", a-t-il assuré après coup malgré la déception légitime d’une finale perdue. Dominé en une heure et deux petits sets ce dimanche (6-2, 6-2), le natif de Sydney n’a guère rivalisé que dans les premiers jeux, le temps pour son illustre adversaire de régler sa mire. Gageons que l’intéressé aura d’autres occasions d’enrichir son palmarès à l’avenir. Pour mieux mesurer encore le chemin parcouru par un Roger Federer qui culmine désormais à 103 titres ATP. A six longueurs seulement du record de Jimmy Connors.