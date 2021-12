Exhibition d’Abu Dhabi : Le titre pour Rublev, deuxième défaite en deux matchs pour Nadal

Andy Murray n’a pas validé l’adage qui dit « jamais deux sans trois ». Victorieux de son compatriote Dan Evans en quarts de finale avant de prendre le meilleur en deux manches sur Rafael Nadal ce vendredi en demi-finale, le Britannique est tombé sur plus solide que lui lors de la finale du tournoi exhibition organisé à Abu Dhabi. Alors qu’il a remporté la Coupe Davis avec la Russie il y a deux semaines à Madrid, Andrey Rublev a déjà lancé sa saison 2022 avec une victoire au Moyen-Orient. Un break dans le cinquième jeu a été suffisant pour permettre au numéro 5 mondial d’empocher le premier set. Le Russe a confirmé l’ascendant pris avec le break d’entrée de deuxième manche mais Andy Murray a réagi pour recoller à quatre jeux partout et emmener son adversaire au jeu décisif. A sens unique, le tiebreak a permis à Andrey Rublev de s’emparer du trophée (6-4, 7-6 en 1h36’).

Nadal satisfait malgré deux défaites

Plus tôt dans la journée, Rafael Nadal a conclu sa semaine de reprise après cinq mois d’absence par un deuxième revers. Dominé par Andy Murray ce vendredi, le « Taureau de Manacor » s’est montré plus percutant face à Denis Shapovalov lors du match pour la troisième place. Breaké d’entée, l’Espagnol a su revenir à cinq jeux partout avant de remporter le premier set au jeu décisif. Après avoir manqué quatre balles de break dans le deuxième set, le Canadien est parvenu à ses fins pour recoller à une manche partout et disputer un « super tiebreak » en lieu et place du troisième set. Prenant immédiatement l’initiative, Denis Shapovalov n’a jamais lâché les rênes et s’impose à sa deuxième balle de match (6-7, 6-3, 10-6 en 2h02’). « L’objectif est atteint. Je suis de retour sur le court, j’ai joué deux bons matchs en passant plus ou moins quatre heures sur le court ces deux derniers jours, a déclaré Rafael Nadal à l’issue de la rencontre. Ce furent deux bons matchs. Je vais essayer de continuer à élever mon niveau. J’ai pris du plaisir à jouer ici. » Le Majorquin va maintenant rallier l’Australie pour effectuer sa rentrée à Adelaide.