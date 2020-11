Exhibition : Au Danemark, Benoit Paire tombe contre le 511eme mondial

17-year-old Holger Rune defeats Benoit Paire 7-5 3-6 7-5 at the Nordic Masters pic.twitter.com/8VJGDWNb0u

— Bastien Fachan (@BastienFachan) November 28, 2020

Une défaite contre le 511eme mondial

Il est temps pour les tennismen de préparer la prochaine saison et l’Open d’Australie, qui pourrait être décalé de deux semaines pour débuter le 1er février. Dans cette optique, rester au contact du court est de mise pour ne pas perdre les bonnes sensations. Problème, chez Benoit Paire, elles n’ont pas été si bonnes que ça ces dernières semaines avec un seul match gagné en compétition officielle depuis la fin de la pause forcée par le coronavirus. Pour remédier à cette méforme inquiétante,, dans lequel il a remplacé Casper Ruud. En demi-finales, Benoit Paire a fait face au local Holger Rune ce samedi et le scénario ne s’est pas passé comme il l’espérait…Un mois après son dernier match officiel,. Une défaite qui ne l’a pas découragé pour autant puisqu’il a annoncé en story Instagram être « très content de (s)on niveau physique et tennistique ». Holger Rune peut, lui, se vanter d’avoir fait tomber un gros poisson du circuit professionnel. Sur la balle de match, le Danois classé 511eme à l’ATP a été acclamé par les dizaines de supporters venus assister à la rencontre. Il a été félicité par le Français sur les réseaux sociaux et n’a pas manqué de faire une photo avec ce dernier pour immortaliser sa performance remarquable. Ce dimanche n’aura pas plus réussi au joueur tricolore qui s’est incliné en deux manches contre Elias Ymer dans un match pour la troisième place. Ce n'est pas au Danemark que Benoit Paire sera parvenu à relever la tête...