Eastbourne: Chardy déjà éliminé

Même s’il a eu l’opportunité d’égaliser à une manche partout dans la deuxième manche (une balle de set non convertie à 6-5), Jérémy Chardy (81e) a finalement été défait ce mardi en deux sets par Cameron Norrie, 49e joueur mondial, dès le premier tour à Estabourne (6-3, 7-6). Le Français n'a pas confirmé après avoir frôlé l'exploit au second tour du Queen's face à Stefanos Tsistipas (4-6, 7-6, 7-6).

Le Palois avait pourtant toutes ses chances face à un adversaire qui a été sorti d’entrée lors des trois derniers tournois qu’il a disputé. Le Britannique retrouvera au second tour son compatriote Kyle Edmund.

