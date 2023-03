Dubaï : Rublev écarte 5 balles de match face à Davidovich Fokina

Andrey Rublev est un revenant. Un revenant qui donnera probablement des cauchemars à Alejandro Davidovich Fokina. Confronté au tenant du titre pour ce deuxième tour de l'ATP 500 de Dubaï, l'Espagnol a touché la victoire du bout du doigt et il avait tout pour l'emporter. Très nettement dominant en première manche, il n'a laissé qu'un seul petit jeu au Russe avant de le pousser au tie-break dans le deuxième set. Un point, puis deux, puis trois jusqu'à mener 6-1 dans ce fameux tie-break.

S'il s'est offert pas moins de cinq balles de match dans ce jeu décisif, la victoire lui a glissé entre les doigts. Ou plutôt, Rublev l'en a privé. Deux services gagnants du Russe suivies de deux fautes directes en revers de son adversaire et un nouvel enchaînement parfaitement maîtrisé ont écarté chaque balle de match. Une dernière double-faute de Davidovich Fokina a remis la balle au centre. Pour autant, l'Espagnol n'a pas capitulé et s'est battu jusqu'au bout, écartant les deux seules balles de break en faveur d'Andrey Rublev. Dans un ultime tie-break, le Russe s'est montré plus solide pour décrocher son ticket pour les quarts de finale (1-6, 7-6, 7-6) où il affrontera Botic Van De Zandschulp.