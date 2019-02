Dubai: Paire et Moutet éliminés

Pas gâté par le tirage au sort, Benoît Paire s'est incliné au 1er tour du tournoi ATP 500 de Dubai, victime du Japonais Kei Nishikori (6-4, 6-3).

Diminué par des douleurs au genou droit, l'Avignonnais a laissé passer sa chance dans la première manche, où il aura manqué huit balles de break.

Tête de série n°1, Nishikori affrontera au prochain tour le Polonais Hubert Hurkacz, tombeur en deux manches également (6-3, 7-5) d'un autre Français, Corentin Moutet, qui s'était extirpé des qualifications.

First match in Dubai ✅

First win in Dubai ✅



Top seed @keinishikori sails into round two in Dubai, defeating Paire 6-4 6-3 pic.twitter.com/YP4IDtdnvz