Dubaï: Nishikori surpris par Hurkacz

Il y avait eu la veille la sortie de route du Russe Danil Medvedev (n°8). Mercredi, c’est un coup de tonnerre plus violent encore qui a secoué le tournoi de Dubaï avec l’élimination surprise de Kei Nishikori, tête de série n°1 et l’un des hommes les plus en forme de ce début de saison.

Le n°6 mondial, beaucoup trop inconstant, subit la loi du jeune Hubert Hurkacz (22 ans), vainqueur en 3 sets (7-5, 5-7, 6-2) et un peu plus de 2 heures (2h02) de son premier joueur du Top 10 pour atteindre pour la première fois un quart de finale sur le circuit ATP. Nishikori a eu beau faire la course en tête dans chacun des deux premiers sets, le Japonais va céder son service à 6 reprises, notamment dans ce second set, où il menait 5 jeux à 1… Et si son adversaire polonais a sans doute tremblé pour conclure en 2 sets, le Nippon va s’écrouler dans la manche décisive et laisser Hurkacz rejoindre le prochain tour, où il affrontera le vainqueur entre Stefanos Tsitsipas (n°5) et le qualifié Egor Gerasimov.