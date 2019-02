Dubaï: Monfils à sa main contre Baghdatis

Gaël Monfils le reconnaîtra lui-même, il n'est "jamais facile d'enchaîner au lendemain d'une grosse victoire face à un membre du Top 10", mais le "nouveau Monfils", tombeur de Marin Cilic la veille, sait faire et n'a pas manqué de confirmer ce mercredi, à Dubaï, où le Français rejoint un nouveau quart de finale - déjà le 3e de rang en 2019... - après sa victoire sans coup férir face à une vieille connaissance, côtoyée depuis les juniors, le Chypriote Marcos Baghdatis, dominé en 2 sets solides et 1h05 (6-3, 6-2). Il aura suffi d'un break concédé dans la première manche pour que 'La Monf' ne lance la machine pour mener son match à sa guise ou presque. Sans plus concéder le moindre jeu de service. Avec à la clé une 7e victoire de rang pour s'inviter dans le grand huit de ce tournoi, où l'attend un nouveau tour a priori à sa portée face au qualifié lituanien Ricardas Berankis, 113e mondial, mais... tombeur de Danil Medvedev.

La Monf catching fire @Gael_Monfils d. Baghdatis 6-3 6-2 for a seventh win in a row, cruising into a third quarter-final of 2019 pic.twitter.com/5EVkyX2S0p — Tennis TV (@TennisTV) 27 février 2019