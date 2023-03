Dubaï : Daniil Medvedev tacle Stefanos Tsitsipas !

Si Daniil Medvedev apprécie énormément son compatriote Andrey Rublev qu'il côtoie depuis plusieurs années, il a en revanche beaucoup plus de mal à supporter le Grec Stefanos Tsitsipas. Depuis le Masters de Miami en 2018, où les noms d'oiseaux avaient fusé entre les deux joueurs, Tsitsipas et Medvedev n'ont pas enterré la hache de guerre. Après sa victoire ce samedi en finale à Dubaï (6-2, 6-2), le Russe a fait d'une pierre deux coups en saluant la performance d'Andrey Rublev et en piquant le Grec. Le 18 novembre dernier, Andrey Rublev s'offrait Tsitsipas en phase de groupes du Masters masculin. Amer, le Grec avait alors déclaré en conférence de presse que Rublev l'avait vaincu avec "les quelques armes" qu'il détenait. Déclaration qui a visiblement déplu à Daniil Medvedev.

"J'ai eu de grands matches et de grandes victoires cette semaine. J'ai trouvé le moyen de rester en vie jusqu'à la finale… et Daniil m'a détruit ce soir." a confié Andrey Rublev après sa défaite. "Je n'ai gagné que quatre jeux… Je ne sais pas comment il fait ça : trois titres d'affilée. Je ne pense pas lui avoir déjà dit face-à-face, mais j'ai un immense respect pour Daniil, et honnêtement, c'est un vrai champion et une vraie inspiration pour tous les joueurs. On se connaît depuis qu'on est tout gamins, Daniil n'avait pas beaucoup de ressources financières. Je ne l'ai jamais entendu dire qu'il n'avait pas de chance. Il a continué à travailler dur et a prouvé à quel point il était un champion." a conclu Rublev, avant que Daniil Medvedev ne prenne la parole à son tour.

"Je ne pense pas pouvoir être aussi profond qu'il l'a été dans son discours." a plaisanté le Russe. "Je veux juste dire que je me souviens qu'un joueur, il n'y a pas longtemps, a dit qu'il n'avait que quelques armes. Ce n'est pas vrai. A mon avis, c'est un joueur qui a plein de ressources et il n'a juste pas encore totalement exploité son potentiel. J'espère qu'il pourra battre le joueur qui a dit ça à de nombreuses reprises à l'avenir." a-t-il lancé. Bien qu'il n'ait mentionné aucun nom, la cible de cette pique est évidente.