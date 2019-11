Double : Les frères Bryan arrêteront en 2020

Doubles legends Mike & Bob Bryan have announced their decision to retire from professional tennis after the 2020 US Open. pic.twitter.com/MQeASV0PlZ

Un palmarès exceptionnel

Après le retrait des courts de Dominika Cilbulkova ce mardi et Tomas Berdych mercredi, c'est au tour de Bob et Mike Bryan de se retirer. Invités ce mercredi sur le plateau de Tennis Channel, les frères américains ont annoncé qu'ils mettront un terme à leur carrière en 2020, après l'US Open. Un tournoi qui leur est cher puisque c'est ici-même qu'ils avaient commencé leur carrière en 1995. « Mike et moi avons choisi de terminer notre saison 2019 après l’US Open, même en sachant que nous avions toutes les chances de nous qualifier pour le Masters. Après de longues discussions, nous avons décidé qu’il serait préférable de reposer nos esprits et de renforcer nos corps en vue de 2020 qui sera notre dernière saison sur le circuit », a déclaré Bob dans un communiqué publié par l'ATP.Âgés de 41 ans, les jumeaux s'apprêtent à quitter un circuit professionnel qu'ils ont marqué de leur empreinte. Leur association en double est la plus prolifique de l'histoire. Les frères Bryan ont ainsi battu de nombreux records, dont celui du temps passé à la première place du classement ATP : 438 semaines au sommet, dont 139 consécutives entre 2013 et 2015. Leur palmarès est également impressionnant. Bob et Mike, ce sont 118 titres remportés. Parmi ces succès, ils comptent 39 victoires en Masters 1000, seize tournois du Grand Chelem (six fois l'Open d'Australie, deux fois Roland-Garros, trois fois Wimbledon et cinq fois l'US Open) mais également une Coupe Davis en 2007 et une médaille d'or olympique l'année suivante lors des JO d'été de Pékin. Même après tous leurs sacres, leur rêve serait sûrement de terminer leur carrière sur un ultime titre à l'US Open, chez eux, aux États-Unis.