Djokovic: "Demain, ça ira encore mieux"

Malade depuis le début de la semaine, Novak Djokovic monte en puissance au Rolex Paris Masters, où le n°1 mondial s'est qualifié pour les quarts de finale en dominant Kyle Edmund (7-6 [7], 6-1).

"Je me sentais mieux (que la veille contre Moutet, ndlr), a expliqué le Serbe en conférence de presse. J'avais plus d'énergie, plus de force, plus de vitesse, j'étais plus alerte. Je n'ai pas très bien joué du fond de court sur le premier set mais j'ai bien servi, et ça m'a emmené au tie-break. C'était serré, ça c'est décidé sur un ou deux points. Le deuxième set a ensuite été le meilleur que j'ai joué dans le tournoi. J'ai fini sur un coup gagnant, sur un superbe jeu de retour, c'est positif. Je suis convaincu que je vais dans la bonne direction, et que demain (vendredi) ça ira encore mieux."

Au prochain tour, Djokovic sait qu'il devra se méfier de Stefanos Tsitsipas, qui l'a battu deux fois en trois confrontations. "C'est un joueur établi, un des meilleurs joueurs du monde. Il joue bien sur toutes les surfaces, et c'est un travailleur", a-t-il déclaré au sujet du 7e du classement ATP.