Divers : 5 000 licences offertes aux débutants

BNP Paribas passe la vitesse supérieure. Deux mois après avoir fait profiter les jeunes fans de tennis de 1 000 places gratuites pour Roland-Garros ainsi que 5 000 licences, le partenaire engagé du tennis mondial remet le couvert. Toujours dans le cadre de sa politique d'accompagnement des jeunes générations et plus encore dans ce contexte de reprise progressive de l'activité sportive, et en particulier du tennis, BNP va de nouveau faire en sorte que de jeunes passionnés de la petite balle jaune puissent vivre pleinement leur sport préféré. Depuis le 16 août dernier, une initiative semblable à celle qui avait fait le bonheur de nombreux tennismen en herbe en marge du dernier Roland-Garros, le sponsor, en association avec la Fédération française de tennis (FFFT), offre de nouveau 5 000 licences club réservées aux pratiquants nés entre 1997 et 2003.Attention toutefois, seuls les non licenciés en 2020-2021 pourront bénéficier de ces licences offertes. Pour cela, rien de plus simple : il suffit de créer son compte sur le site wearetennis.bnpparibas, de renseigner ses coordonnées et de télécharger ensuite le bon de gratuité (utilisable dans les trente jours suivant l'émission du bon). Une fois le bon téléchargé, les futurs (et chanceux) licenciés n'auront plus qu'à se rendre dans le club de leur choix pour se voir remettre gratuitement leur licence. De quoi inciter les nouveaux joueurs à se masser aux portes des clubs à l'occasion de cette rentrée sportive 2021-2022.