Dimitrov positif au Covid-19 !

De retour à Monaco après avoir participé à Zagreb à la première étape de l’Adria Tour, la tournée exhibition organisée par le numéro un mondial Novak Djokovic,. "Bonjour tout le monde. Je souhaite m'adresser à mes fans et mes amis et leur annoncer que j'ai été testé positif au Covid-19. Je veux m'assurer que toutes les personnes avec qui j'ai été en contact ces derniers jours puissent être testées et qu'elles prennent les précautions nécessaires.", écrit ainsi le Bulgare, en légende d'une photo où il pose avec un masque sur son lit d'hôpital.Avant de déclarer forfait pour son deuxième match lors de l’étape de l’Adria Tour disputée ce week-end à Zadar, où il a été remplacé par Nino Serdarusic, le 19joueur mondial, sèchement battu samedi par Borna Coric (4-1, 4-1) avait côtoyé Djokovic, Alexander Zverev, Marin Cilic, Andrey Rublev ou encore Dominic Thiem, qui a depuis rejoint l’Ultimate Tennis Showdown de Patrick Mouratoglou sur la Côte d’Azur. De quoi forcément inquiéter, alors que, une tournée disputée avec des spectateurs dans les tribunes, contrairement à l’UTS.. Les joueurs qui ont croisé Dimitrov pourraient devoir observer une période de quarantaine. Interrompue en raison de la crise sanitaire, la saison ATP doit officiellement reprendre le 14 août prochain.