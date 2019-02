Delray Beach: Kyrgios trop fort pour Millman 

Nick Kyrgios était manifestement motivé à l'idée d'affronter son compatriote John Millman ce mardi à Delray Beach. L'Australien a en effet dû batailler pour sortir la tête de série numéro 5 dans un match très accroché qui a duré 2h04'. Un premier tour qui s'est finalement bouclé sur le score de 6-4, 6-7 (1), 7-6 (3). Au deuxième tour, Kyrgios sera opposé à Karlovic ou Albot.

A noter par ailleurs que Denis Istomin a aisément dominé Feliciano Lopez 7-6 (5), 6-2.

