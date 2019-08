Del Potro de retour à Stockholm

Enfin une date de reprise pour Juan Martin Del Potro. Alors que l’US Open se dispute actuellement sans son finaliste de l’année dernière, l’Argentin est annoncé inscrit dans le tableau à Stockholm, C’est l’organisation du tournoi elle-même qui a annoncé la présence de la "Tour de Tandil", du 13 au 20 octobre prochains.

Lauréat à Flushing Meadows en 2009, Del Potro n’a joué que cinq tournois cette saison. En cause, son genou droit. Sa rotule avait cédé en octobre dernier et l’avait forcé à suivre un programme de soins en début d’année, lui faisant manquer l’Open d’Australie.

Une première tentative de reprise avait échoué en février avant un retour lors du Masters 1000 de Madrid. Mais l’actuel 16e mondial avait dû se résigner à une nouvelle opération après le tournoi du Queen’s, fin juin.

Welcome back Juan! We are really exited that former Grand Slam Champion and two-time SO winner Juan Martin del Potro is playing Intrum Stockholm Open. pic.twitter.com/NHUaXBqBkV