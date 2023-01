Hier, l'Open d'Australie prenait fin avec le sacre de Novak Djokovic en finale fac à Stefanos Tsitsipas chez les hommes. Le Serbe, intraitable lors de cette quinzaine australienne, empochait son dixième titre à Melbourne et son 22e sacre au total en Grand Chelem. Avec ce succès face au Grec, le "Djoker" a également réussi un gros coup au classement ATP puisqu'il a retrouvé son trône, qu'il avait abandonné en juin 2022. Il est donc de nouveau le numéro 1 devant Carlos Alcaraz, forfait pour l'Open d'Australie. Tsitsipas devient numéro 3 mondial, alors que Rafael Nadal, vainqueur en 2022, mais éliminé dès le 2e tour cette année, dégringole au classement avec désormais une 6e place.

Sabalenka passe n°2

Chez les femmes, Aryna Sabalenka a remporté son premier Majeur samedi lors d'une grande finale contre Elena Rybakina. La Biélorusse a ainsi pu soulever son premier Open d'Australie et ce succès lui fait un grand bien au classement WTA. Car elle passe maintenant à la 2e place derrière Iga Swiatek. La Polonaise, intraitable au classement, a été éliminée en 8e de finale de ce premier Majeur et elle a donc une nouvelle dauphine puisque Ons Jabeur, éliminée dès le deuxième tour, quitte cette 2e place. La Tunisienne glisse au 3e rang, alors que Swiatek conserve tout de même plus de 4 000 points d'avance sur Sabalenka, qui aura fort à faire pour s'emparer du trône. Caroline Garcia, 4e mondiale au début du tournoi, passe à la 5e place derrière l'Américaine Jessica Pegula, quart de finaliste à Melbourne.