Classement ATP : Tsitsipas déloge Nadal du podium, Monfils dégringole

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au 9 août 2021

Gaël Monfils (FRA) 2 253 (-7)

Ugo Humbert (FRA) 2 090 (+2)

Adrian Mannarino (FRA) 1 514 (-1)

Benoît Paire (FRA) 1 354 (-1)

Richard Gasquet (FRA) 1 199 (+1)

Jérémy Chardy (FRA) 994

Arthur Rinderknech (FRA) 924

Corentin Moutet (FRA) 848 (-1

Benjamin Bonzi (FRA) 821

96- Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 813 (+1)

Plus d'informations à venir.Daniil Medvedev (RUS) 9 643Stefanos Tsitsipas (GRE) 8 115 (+1)Rafael Nadal (ESP) 7 315 (-1)Alexander Zverev (ALL) 7 183Dominic Thiem (AUT) 6 915Andrey Rublev (RUS) 6 005Matteo Berrettini (ITA) 5 533Roger Federer (SUI) 4 215Denis Shapovalov (CAN) 3 625