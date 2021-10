Classement ATP : Ruud passe devant Thiem, Monfils sort du Top 20

Dominic Thiem continue sa chute. Ce lundi matin, la publication du nouveau classement ATP montre un changement dans le Top 10 mondial. En effet, l'Autrichien, absent des courts depuis le mois de juin dernier, perd une place et se retrouve donc désormais numéro 9 mondial. A sa place, soit à la huitième place mondiale, on retrouve ainsi désormais le Norvégien Casper Ruud. Quant au reste du Top 10, il reste donc inchangé, ave un podium toujours composé du Serbe Novak Djokovic, devant le Russe Daniil Medvedev ainsi que le Grec Stefanos Tsitsipas. De son côté, le Suisse Roger Federer perd quatre nouvelles positions pour se retrouver désormais quinzième.

Herbert sort du Top 100 mondial

Pour ce qui est du contingent tricolore, le meilleur d'entre eux, à savoir Gaël Monfils perd deux positions et sort ainsi du Top 20 mondial, puisqu'il occupe désormais la 21eme place mondiale. Pour ce qui est de ses compatriotes, la meilleure progression, dans le Top 100, reste celle de Benoît Paire, désormais 44eme après un gain de trois positions. De son côté, Richard Gasquet n'est que 76eme, après avoir, quant à lui, perdu un total de trois places. Enfin, à noter également qu'ils ne sont désormais plus que neuf Français dans le Top 100, puisque Pierre-Hugues Herbert en est sorti cette semaine.



Classement ATP du lundi 25 octobre 2021

1- Novak Djokovic (SER) 11 430 points

2- Daniil Medvedev (RUS) 9 630

3- Stefanos Tsitsipas (GRE) 7 930

4- Alexander Zverev (ALL) 6 680

5- Rafael Nadal (ESP) 5 635

6- Andrey Rublev (RUS) 5 560

7- Matteo Berrettini (ITA) 4 688

8- Casper Ruud (NOR) 3 615 (+1)

9- Dominic Thiem (AUT) 3 405 (-1)

10- Hubert Hurkacz (POL) 3 378

…

21- Gaël Monfils (FRA) 2 213 (-2)

29- Ugo Humbert (FRA) 1 728 (-1)

44- Benoît Paire (FRA) 1 270 (+3)

50- Adrian Mannarino (FRA) 1 144 (+1)

63- Benjamin Bonzi (FRA) 1 004

65- Arthur Rinderknech (FRA) 1 000

76- Richard Gasquet (FRA) 899 (-3)

84- Corentin Moutet (FRA) 848

87- Jérémy Chardy (FRA) 829

…



Classement de la Race 2021

1- Novak Djokovic (SER) 8 370 points >>> QUALIFIE POUR LE MASTERS

2- Daniil Medvedev (RUS) 6 470 >>> QUALIFIE POUR LE MASTERS

3- Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 650 >>> QUALIFIE POUR LE MASTERS

4- Alexander Zverev (ALL) 5 095 >>> QUALIFIE POUR LE MASTERS

5- Andrey Rublev (RUS) 4 165 >>> QUALIFIE POUR LE MASTERS

6- Matteo Berrettini (ITA) 4 000

7- Casper Ruud (NOR) 3 015

8- Rafael Nadal (ESP) 2 985 (saison terminée)

9- Hubert Hurkacz (POL) 2 955

10- Jannik Sinner (ITA) 2 840 (+1)

...

43- Ugo Humbert (FRA) 950 (-2)

...